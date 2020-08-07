Уфолог заметил на Луне загадочное “здание инопланетян”

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на фото поверхности Луны рукотворное строение высотой 200 метров. Он уверен, что это – одно из доказательств существования разумной инопланетной жизни.

Об этом сообщает Еsoreiter.

По словам Уоринга, странное строение находится в большом ударном кратере Королева на обратной стороне спутника Земли. Размер строения, по его расчетам, в поперечнике составляет более 25 километров.

Уфолог добавил, что рядом с основным строением, на снимке можно разглядеть структуру поменьше размером. В постройке различается продуманный дизайн и большое количество прямых углов. В строении видны блестящие металлические детали, похожие на окна. Уоринг убежден, что постройка оснащена всем необходимым для жизни на Луне, однако, маловероятно, что в настоящее время она обитаемо. Возможно, ей сотни тысяч лет.

Некоторые исследователи полагают, что на спутнике Земли с самой древности базировались инопланетяне, и что сама Луна якобы представляет собой огромную базу. Строения на Луне являются временными, а пришельцы, выполнив определенные задачи, покидают их.

Как сообщал “источник”, в июле 2019 года луноход Yutu-2 зафиксировал на темной стороне спутника Земли загадочный блестящий объект, ученые его изучили и представили свои выводы.