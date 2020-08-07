Беларусь депортирует задержанных журналистов, среди которых украинцы

Стало известно о судьбе задержанных в Минске журналистов “Настоящего времени”, украинцев Ирину Ромалийскую и Юрия Баранюка и россиянина Ивана Гребенюка депортируют из Беларуси.

Об этом сообщает журналист Борис Горецкий в Facebook.

“Задержанных журналистов “Настоящего времени” высылают. Их вывезли из РУВД, Ирина успела сказать: Отель, аэропорт”, – написал он.

Отметим, что задержание связано со статусом аккредитации троих журналистов, их задержали в отеле Минска.

Ранее “источник” сообщал, что в четверг, 6 августа, в Минске во время районного праздника в Киевском сквере выступление баяниста Виталия Воронко неожиданно прервала песня “Перемен” Виктора Цоя. Оказалось, что сотрудники Дворца детей и молодежи, которые стояли за пультом, сознательно включили эту композицию. После мероприятия молодых людей задержали – Кирилл Галанов находится в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП), Владиславе Соколовском пока ничего не известно.