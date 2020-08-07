Малыш из фильма “Стюарт Литтл” вырос, и теперь его не узнать: как спустя 20 лет выглядит Джонатан Липники

Актер Джонатан Липники, сыгравший в конце 90-х роль Джорджа Литтла в семейном фильме “Стюарт Литтл” о говорящем мышонке, запомнился зрителям маленьким милахой в очках, но время ведь не стоит на месте.

“Стюарт Литтл” вышел в 1999 году, и на тот момент Липники было всего 9 лет. Этой осенью актеру уже исполнится 30, и порой без подсказки того самого Джорджа в нем не узнать.

Джонатан Липники в фильме “Стюарт Литтл”Фото: кадр из фильма

За это время из маленького мальчика Джонатан Липники превратился в настоящего мужчину. Парень зря времени не терял и теперь демонстрирует в Instagram хорошую спортивную форму и рельефное тело.

Джонатан ЛипникиФото: Instagram / Jonathan Lipnicki

За жизнью актера в соцсети следят более 140 тыс. фолловеров. Время от времени Липники делится там событиями из своей жизни, рассказывает о новых достижениях в спорте и борьбе, которой он увлекся не на шутку.

В детстве у актера было по меньшей мере несколько успешных ролей помимо двух частей фильма “Стюарт Литтл”, Липники также сыграл в не менее популярном фильме конца 90-х “Доктор Дулиттл”. После этого кинокарьера парня уже не отличалась столь крупными проектами.

Джонатан ЛипникиФото: Jonathan Lipnicki

Джонатан Липники и Арнольд ШварценеггерФото: Jonathan Lipnicki

Джонатан ЛипникиФото: Jonathan Lipnicki

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