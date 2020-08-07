Под Одессой мощный град убил сотни редких животных – грустные кадры

Вечером, 31 июля, в Татарбунарском районе Одесской области, в зоне сел Дивизия и Вишневое, прошел мощный ливень и выпал обильный град, из-за которого погибли птицы.

Об этом сообщает директор НПП “Тузловские лиманы” Иван Русев.

Летние ливни и град не редкость, но такой силы град и такой мощности ливень – это крайне редкое явление. Стихия повредила не только урожай на полях, в садах и огородах, погибло несколько овец, коз, одна корова и представители дикой фауны.

“О том, что под сильнейшим градом погиблик десять аистов, сообщила нам жительница села Дивизия Елена Староверова. Еще двоих раненых градом аистов, она забрала к себе домой. Сообщение было прислано на четвертый день после непогоды. Обследование сотрудниками НПП “Тузловские лиманы” территории поймы реки Хаджидер совместно с Еленой, а также подсчет трупов птиц, остатков перьев, скелетов, показало, что масштабы непогоды на птиц оказались печальными”, – сообщил Иван Русев.

По его данным всего погибло 11 аистов, 32 кулика чибиса, 10 куликов фифи, три сизоворонки, сотни скворцов, более 50 мелких воробьиных птиц из которых желтые и белые трясогузки, камышевые овсянки, усатые синицы.

“С учетом того факта, что в первые несколько дней погибших и раненых птиц ловили и съедали пернатые и наземные хищники, можно предположить, что число погибших птиц только на маленьком участке поймы речки Хаджидер погибло не менее 300. Один из двух аистов, которых подобрала местная жительница Елена, выжил. Однако, он ослеп от ударов градин и у него немного нарушена координация. Птица очень доверчива и даже не пытается летать. Ест с трудом. Мы назвали его Робинзоном и забрали с собой. Сейчас Робинзон на реабилитации”, – написал Русев.

Ранее “источник” сообщал, что в Сумской области на территории Гетманского национального природного парка, вблизи села Буймеровка Ахтырского района произошел пожар, в котором погибло множество птиц.