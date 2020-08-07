В Украине провели уникальную операцию по пересадке органа

Ночью 7 августа во Львове провели первую в Украине операцию по трансплантации поджелудочной железы от посмертного донора во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи.

Об этом на своей странице в Facebook написал медик Ярослав Кныш.

“Я прошу вас запомнить эту дату 7 августа 2020, три часа ночи. Как только завершилась первая в истории трансплантологии Украины, я акцентирую ваше внимание – первая!!! – операция по трансплантации поджелудочной железы от посмертного донора! И я рад, что эта действительно эпохальное событие произошло во Львове, в моей родной больнице!!! “, – написал он.

Ярослав Кныш поблагодарил доктора медицины Григория Лапшина из университетской клиники г. Любек (Германия), который возглавил хирургическую бригаду, а также Владислава Закордонца (заведующий отделением трансплантации почки института им. Акад. А. А. Шалимова) и Юрия Шаварова (руководитель центра хирургии Львовской больницы), которые вошли в бригаду.

Донором стал 38-летний житель Львовской области. Он попал в больницу с разрывом аневризмы сосудов головного мозга, состояние было несовместимым с жизнью. Родные подписали разрешение на донорство.

Фото операции доступны по ссылке.

Ранее “источник” сообщал, что во Львовской городской клинической больницы скорой медицинской помощи впервые провели операцию по тройной трансплантации.