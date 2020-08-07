До рождения знали, что назовут Павлом: украинская певица показала архивные фото Виктора Павлика с сыном

7 августа ушел из жизни младший сын Виктора Павлика. 21-летний Павел в течение двух лет боролся с онкологией, но болезнь оказалась сильнее. На трагическую новость в соцсети отреагировал певец и его молодая супруга, не остались в стороне и украинские знаменитости. Они выражают соболезнования родителям парня и вспоминают приятные моменты из прошлого.

Так, Анжелика Рудницкая, которая была на пике популярности в 90-е годы, вспомнила, как Пашу забирали из роддома. Певица опубликовала у себя в Instagram несколько архивных снимков времен “Территории А”, на которых молодой Виктор Павлик запечатлен с новорожденным Павлом, третьей женой Ларисой Созаевой и двумя детьми от предыдущих браков.

Виктор Павлик с новорожденным Пашей и Анжелика РудницкаяФото: instagram.com/anzhelikarudnytska

“Первые дни жизни Павлика Павлика. Такие счастливые Лора Созаева и Виктор Павлик. И мы возле них счастливы! Паша родился красавчиком и все еще до рождения знали, что его назовут Павликом. Комочек счастья вырос и превратился в красавца. Но рак такой коварный. Светлая память тебе, солнышко…Твоя душа с Господом, а наши души в слезах и печали”, – написала Рудницкая.

Виктор Павлик, Лариса Созаева и Анжелика РудницкаяФото: instagram.com/anzhelikarudnytska

Певица вспомнила, что Виктор Павлик встречал Ларису и сына из роддома с шариками и огромным зайцем. А также поделилась, что Паша до последнего своего дня хотел, чтобы мама и папа были вместе. “Сочувствую, дорогие мои Лора и Витя. Он так хотел, чтобы вы были вместе”, – отметила Анжелика.

Виктор Павлик с детьмиФото: instagram.com/anzhelikarudnytska

Третья жена Виктора Павлика и Анжелика РудницкаяФото: instagram.com/anzhelikarudnytska

Рудницкая также рассказала, что однажды Паша обратился к ней за советом. Ведь когда-то и она сама перенесла тяжелую болезнь, которая на время приковала ее к постели.

“После посиделок мы все вышли из его комнаты. Паша попросил: “Анжелика, ты можешь остаться?” Я подошла к мальчику, погладила его густые волосы. “Как ты вставала ноги, расскажи”. Мы говорили о том, что болезнь не может быть сильнее человека, о том, как важно бороться, сколько сил, о том, что мы не из тех, кто отступает, о вере и любви”, – говорит певица.

И юноша действительно боролся до последнего и верил, что коварная болезнь отступит. Но чуда не произошло.

Виктор Павлик с сыном ПавломФото:instagram.com/anzhelikarudnytska