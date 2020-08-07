Ситуация на КПВВ Донбасса: приложение “Действуй дома” возобновило работу, – СМИ

В пятницу 7 августа на востоке Украины работают 2 пункта пропуска – “Новотроицкое” и “Станица Луганская”. Но люди, которые следовали на подконтрольную территорию, долгое время не могли пересечь линию разграничения. Причиной этому стали проблемы с приложением “Действуй дома”

Как рассказали “Вільному радіо” представителей благотворительного фонда “Право на защиту”, активировать приложение и проследовать на подконтрольную территорию через КПВВ “Новотроицкое” смогли лишь первые два человека. После этого на телефоны перестали поступать SMS-сообщение с кодом активации. В результате перед КПВВ собрались около 35 человек, которые несколько часов не могли пересечь линию разграничения.

Но примерно в 14:30 работа мобильного сервиса восстановилась.

“Уже первая половина людей пошла на пограничный контроле”, – рассказывает юрист БФ “Право на защиту” Руслан Беретели.

Подобная проблема возникла и на пункте пропуска “Станица Луганская”. Но поскольку там поток людей сейчас больше, чем в Донецкой области, то и застряли на КПВВ в разы больше желающих попасть на подконтрольную территорию. Как сообщили журналистам в фонде “Право на защиту”, на этом контрольном пункте ждали возобновления работы приложения до 500 человек. Сейчас ситуация там тоже стабилизировалась.

Фото: БФ “Право на защиту”

В пресс-центре Министерства цифровой трансформации объяснили, что приложение не работало из-за проблем с интернетом, которые привели к разрыву связи с сервером.

“Плохой интернет на приграничных территориях, к сожалению, довольно частое явление, и такие вещи иногда происходят. Но чтобы люди, которые пересекают КПВВ и подлежат обязательной самоизоляции, могли установить приложение и пройти авторизацию, мы увеличили количество SMS в сутки с 2 до 20. То есть, отныне они могут до 20 раз повторно посылать запрос, чтобы подтвердить, что они установили приложение и могут отправиться по адресу, где они будут проходить самоизоляцию “, – говорят в пресс-офисе Минцифры.