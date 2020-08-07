Огромный медведь ворвался в дом с 10 детьми – отец семейства дал отпор зверю

В США отец 10 детей Норм Лотт и его друг Брэндон Маквей стали жертвами нападения большого черного медведя, который проник в дом поздно вечером в минувшую пятницу. Зверь попал в дом через открытые двери, и, в панике, убегая из дома, набросился на мужчин.

Об этом сообщает ADN.

Брэндон Маквей был в доме своего товарища в парке Switzer Village, когда медведь зашел внутрь дома в 11-м часу вечера.

“У Норма 10 детей, и все они были в гостиной, – сказал Маквей, описывая сцену. – Медведь прошел мимо нас, и пошел прямо к детям “.

Один из детей, двухлетний малыш, потянулся, чтобы прикоснуться к медведю, прежде чем его мать Анжела Лотт поняла, что происходит, схватила ребенка и побежала в спальню. Другие дети залезли под стол и соседней диван.

Норм и его друг Маквей начали кричать на медведя, который поднялся и выскочил.

“Он просто подскочил и ударил меня”, – сказал Маквей, описывая способ, когда медведь бросил его на пол.

Медведь также бросил на пол и Лотта, а затем убежал в дверь дома в заднем дворе. Зверь разорвал стену, прежде чем вырвать окно со своей рамы и сбежать через отверстие.

Маквей получил три ранения на груди и глубокие царапины на груди и плечах.

“Очень необычно, что медведи стали приходить к людям, это действительно редко случается”, – заявил биолог из района Аляски Рой Черчвелл.

По его словам, медведи редко пробиваются к домам в Свиттер-Вилдж, но все известные ему дела касаются пустых домов.

Черчвелл сказал, что медведь в этом случае был взрослым самцом до сих пор остается на свободе.

“Похоже, что в настоящее время вокруг природных продуктов не так уж и много – очень мало рыбы в реках, а урожай ягод очень снизился”, – сказал он, объясняя визиты медведей к людям поисками пищи.

“Все же лучше держать двери закрытыми в это время года”, – сказал Маквей.

Как писал “источник”, в США медведь ворвался в дом и напал на отца на его кухне, когда его близнецы спали внизу. Ужасный инцидент произошел в Аспене, штат Колорадо.

К слову, в США в штате Вирджиния черный медведь пришел во двор к людям и искупался в детском бассейне.