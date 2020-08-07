В Нью-Йорке более 100 тысяч человек остались без света – впечатляющие кадры мегаполиса

В Нью-Йорке из-за сбоя в электросети без света осталась большая часть Манхэттена. Проблемы с электроснабжением возникли у более 120 тысяч жителей Манхэттена.

Об этом сообщает телеканал ABC News.

По данным главной энергетической компании города Con Edison, перебои с электроснабжением возникли после 5:00 утра, а уже в 6:30 без света остались по меньшей мере 123 808 пользователей. Среди них и те, которые остались без электричества после урагана “Исаиас”.

Отключение произошло в районах Верхний Вест-Сайд, Гарлем и Верхний Ист-Сайд. По состоянию на сейчас поставки электроэнергии в эти районы восстановлено.

Также от отключения света пострадал городской метрополитен. Из-за перебоев задерживаются поезда и не работают станции.

Как сообщал “источник”, 5 августа на восток США обрушился тропический шторм Исайяс, убив не менее 6 человек.