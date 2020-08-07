Эксперт сделал неутешительный прогноз по перемирию на Донбассе

Политтехнолог Алексей Голобуцким не верит в длительное установление перемирия на Донбассе.

“Думаю, еще пару недель (будет перемирие, – ред.). Что России от этого перемирия? Снятия санкций она за это не получает. Никакой выгоды. Им по барабану, стреляют на Донбассе, или нет. У Путина своя стратегия. Еще год назад он надеялся, что с Зеленским можно будет договориться на условиях Кремля. Тем более что у новоизбранного украинского президента была масса возможностей. Популярный президент, избранный рекордным количеством голосов, абсолютное большинство в Верховной Раде. В Кремле думали, что с Зеленским они воплотят в жизнь все свои планы по Донбассу. С Порошенко это было невозможно, потому что тот, по мнению россиян, если бы и пошел на уступки Путину, то для принятия нужных России законов у него не было голосов в Раде. Но со временем у Кремля начали таять надежды и на податливость Зеленского. Поэтому у Путина появилась новая концепция. Ее суть — максимально ослабить президента Украины”, – рассказал в интервью “ФАКТАМ” Алексей Голобуцкий.

Эксперт считает, что относительное затишье на Донбассе может быть связано с некоторыми другими обстоятельствами.

“Просто могли совпасть несколько факторов. Ведь у Путина сейчас и внутренних проблем хватает. Взять те же протесты в Хабаровске. Кроме того, выборы в соседней Беларуси также могут повлиять на международную политику Кремля. Ведь не исключено, что Лукашенко на этих выборах насчитают 70% поддержки, и в Минске выйдут на свой Майдан. А это серьезная дилемма для хозяина Кремля: занять сторону Лукашенко или протестующих? В любом случае, некоторое время Путину может быть не до Украины. Ну и еще один момент. В России ждут, кто в ноябре 2020-го станет президентом США. От этого будет зависеть дальнейшая политика Кремля в отношении Украины. То есть сейчас Путина от Украины отвлекают несколько обстоятельств, ему не до нас, потому и на украинско-российском фронте нет серьезных обострений”, – добавил он.