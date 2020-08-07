«Надо с людьми есть, жить, иногда выпить»: Зеленский поделился впечатлениями от визита на передовую Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский за прошедшие несколько дней в ходе визита на Донбасс объехал 100 км вдоль линии разграничения и проводил время с бойцами ВСУ, несущими службу в зоне ООС .

Об этом он рассказал на брифинге в прифронтовой Марьинке, передает ДонПресс

Глава государства, комментируя свой визит отметил:

«В течение двух дней… К сожалению, есть только два дня: используем время, чтобы полностью посмотреть состояние наших военных вдоль всей контактной линии. Действительно, проехали более 100 км вдоль контактной линии, ели с ребятами, ночевали тоже. Надо с людьми есть, жить, скажу откровенно — иногда выпить. Я в принципе так и делаю. Когда можно переночевать».

Зеленский подчеркнул, что сейчас действительно соблюдается «режим тишины» и армия Украины сильная и мощная, также он обратил внимание на «мощное питние»: