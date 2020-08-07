Президент Ливана назвал три версии взрыва в Бейруте

Правоохранители Ливана рассматривают три основные версии причин взрыва в порту Бейрута.

Об этом заявил президент Ливана Мишель Аун, сообщает Al Arabiya.

“Следствие по взрыву в Бейруте изучает несколько версий, включая халатность, несчастный случай, а также внешнее воздействие“, – сказал он.

Президент отметил, что он обратился к Франции с просьбой провести аэрофотосъемку на месте происшествия, чтобы определить точную причину взрыва.

Аун подчеркнул, что никому не удастся уйти от правосудия, все виновные в трагедии будут наказаны.

Напомним, расследование причин взрыва около порта в Бейруте продолжается. По состоянию на 7 августа более 137 человек погибли и более 5000 получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщал “источник”, спасатели в Бейруте нашли в Средиземном море рабочего порта, который выжил после взрыва аммиачной селитры. Окровавленного мужчину доставили в больницу через 30 часов после катастрофического инцидента.