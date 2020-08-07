Приложение “Действуй дома” “сломалось”: что происходит на КПВВ “Станица Луганская”

Пограничники ведут пропуск людей через КПВВ «Станица Луганская» по отдельному решению Командующего ОС из-за неработающего приложения «Действуй дома», передает zmist.org

“«Действуй дома» действительно не работает с половины второго ночи. Сейчас мы ведем оформление и пропуск людей по отдельному решению Командующего объединенных сил. Мы также информируем компетентные органы, в дальнейшем отслеживается перемещение людей, то есть выполняются все требования к обсервации или самоизоляции », – сообщила корреспонденту издания пресс-офицер Луганского погранотряда Неля Доценко.

По ее словам, по состоянию на 14.30 на территории КПВВ «Станица Луганская» находятся около двухсот человек, которые ждут проведения контрольных мероприятий и переход КПВВ.

Ранее в facebook пользователь сети Алексей Липовецкий разместил фото, якобы, неработающего КПВВ.