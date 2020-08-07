В Меловом завершился ремонт детско-юношеской спортивной школы

На капитальный ремонт и закупку необходимого инженерно-технического оборудования и спортивного инвентаря для Меловской детско-юношеской спортивной школы из районного бюджета выделено почти 400 000 гривен.

Ремонтные работы проводятся комплексно и в несколько этапов, передает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации

При проведении наружных работ было осуществлено утепление (теплоизоляция) стен.

На этапе внутренних работ проведена замена окон, окрашен потолок и стены, смонтирована защита системы отопления спортивного зала.

Для обеспечения комфортного пребывания в спортивном зале, создания соответствующего микроклимата в помещении, очень большое внимание было уделено выбору и монтировке обновленной вентиляционной системы спортивного зала.

Также проведен капитальный ремонт аварийной пола и ступеней в переходе-коридоре. Были демонтированы поврежденные участки пола и коммуникационные шахты, после чего проведено выравнивание пола и заливка бетонной стяжки. Ступеньки в помещении коридора полностью заменены, укреплены и покрыты керамогранитной плиткой. После полного высыхания бетонной стяжки осуществлено финальное покрытие качественным линолеумом.