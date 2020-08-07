Пассажироперевозчики хотели подкупить пограничника на КПП “Меловое”: подробности дела

Правоохранителями задокументирован факт предоставления должностному лицу пограничного отряда неправомерной выгоды за решение вопроса об упрощении процедуры прохождения межгосударственного пункта пропуска и избежания установленных Постановлением Кабинета Министров Украины мер для предотвращения распространения COVID-19 (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

По данным следствия, двое жителей Донецкой области организовали перевозки жителей временно оккупированных районов Донбасса, которые должны были вернуться на подконтрольную органам государственной власти территорию.

Пассажироперевозчики предложили инспектору Луганского пограничного отряда им. Героя Украины полковника Евгения Пикуса систематическое предоставление неправомерной выгоды за содействие в регулярной перевозке пассажиров с территории РФ в Украину.



За эти средства пограничник должен был упростить процедуру прохождения межгосударственного пункта пропуска «Меловое» и избежать установки мобильного приложения «Действуй дома» с целью уклонения обязательной самоизоляции на время карантина. Согласно коррупционной схеме за каждого пассажира перевозчики предлагали 200-350 гривен.

7 августа 2020 в рамках проведения контроля за совершением преступления водитель автомобиля, который перевозил через госграницу Украины 8 пассажиров, предоставил пограничнику неправомерную выгоду в размере 1800 гривен.

В настоящее время указанному лицу сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Принимаются меры по установлению местонахождения его сообщника.