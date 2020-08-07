Дочь Синди Кроуфорд снялась для модного глянца, и ее все труднее отличить от мамы-супермодели

Красота и профессионализм Кайи Гербер помогают ей уверенно шагать по стопам матери – одной из самых известных супермоделей мира. 18-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась для сентябрьского номера Vogue Japan в откровенной фотосессии, лишившей дара речи своих друзей и поклонников.

Модель позировала в латексе, кружевах, а также полностью обнаженной, оттеняя белизну кожи эффектными черными ботфортами. В комментариях, которые пользователи оставили под фото в Instagram, отмечают ее необычайную схожесть с матерью.

“Теперь это супермодель! Будто снова вижу Синди”, – пишут пользователи сети. – “Реинкарнация Синди”. “Мамина дочка!” “Очень очень Синди – двойной эффект”.

Синди Кроуфорд в 1989 годуФото: Getty Images

Кайя – дочь 54-летней Кроуфорд и 58-летнего бизнесмена Рэнди Гербера. С тех пор, как она дебютировала на подиуме в 2017 году, ее много раз сравнивали с матерью, которая в 90-х была одной из самых популярных моделей, звездой подиумов, глянцевых обложек и модных компаний. К своим 18 года Гербер уже снималась для Vogue, сотрудничала с Chanel, Valentino, Calvin Klein, Prada и другими знаменитыми брендами.