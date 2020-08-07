Сын Софии Ротару трогательно поздравил артистку с днем рождения и показал редкий кадр

7 августа день рождения отмечает знаменитая украинская артистка София Ротару – любимице миллионов исполняется 73 года. С самого утра именинница принимает массу поздравлений, самые ценные, конечно же, от ее родных.

Одним из первых звездную маму поздравил сын певицы Руслан Евдокименко. На личной странице в Instagram мужчина опубликовал совместное фото с родным человеком и прикрепил к нему теплые строки. “Пол века – с тобой! Пол века – люблю! С Днем рождения, Ма!” – написал он.

София Ротару с сыномФото: instagram.com/rus_evdokimenko

К поздравлениям присоединились и остальные члены семьи. Невестка певицы также сделала пост в своем микроблоге, в котором была лаконичной. “Поздравляем! Многая, многая, многая лета”, – написала Светлана и добавила фото, на котором изображена со свекровью и дочерью Софией, которая была названа в честь своей знаменитой бабушки.

София Ротару с внучкой и невесткойФото: instagram.com/svetika

София-младшая в свою очередь показала в своих “сториз”, какой сюрприз они подготовили имениннице в день ее рождения. На фото видно, что семья Ротару украсила гостиную воздушными шариками, а также подарила певице “миллион” алых роз.

Поклонники артистки присоединились к добрым словам пожеланий, посылая в адрес своего кумира множество комплиментов и поздравлений.