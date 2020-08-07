Виктор Павлик прокомментировал смерть сына

Народный артист Украины Виктор Павлик спустя несколько часов после новостей о смерти его младшего сына Павла прокомментировал утрату.

На личной странице в Facebook певец и музыкант назвал сына своим “ангелом”. “Покойся с Богом, сынок. Ты теперь мой Ангел. Аминь”, – коротко написал артист.

Фото: Facebook / Viktor Pavlik

О смерти 21-летнего Павла Павлика, который с октября 2018 года боролся с онкологическим заболеванием, утром 7 августа сообщила его мать и бывшая супруга музыканта Лариса Созаева. В июле парня перевели хоспис, где он продолжал бороться с болезнью.

В свою очередь, третья жена Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова, которая несколькими днями ранее улетела на отдых в Болгарию, сообщила о решении вернуться в Киев раньше. “Пребывание здесь уже не отдых, а мука”, – написала она в Instagram.

Фото: Instagram / Катя Репяхова

Впервые о болезни сына Виктор Павлик сообщил подписчикам в сети осенью 2018 года – у парня обнаружили рак костей. Тогда же музыкант попросил о финансовой помощи для дорогостоящего лечения. С того времени Павел Павлик пережил сложную операцию, прошел курс лучевой и 18 курсов химиотерапии. Как признался позже сам Павлик-младший, к сожалению, лечение не принесло желаемых результатов. Последнее время он уже не мог передвигаться без инвалидной коляски.

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