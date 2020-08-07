После взрыва в Бейруте медсестра потеряла сознание, а когда пришла в себя, узнала, что стала героем

После мощного взрыва в Бейруте медсестра местной больницы Аль-Рум очнулась в родильном отделении и вынесла оттуда троих младенцев. Что правда, сама она осознала это уже после того, как покинула клинику с детьми на руках.
Этой историей поделился корреспондент Билал Явич, который признался CNN, что за 16 лет работы фоторепортером ни раз не видел того, что ему пришлось наблюдать в районе Ашрафия, особенно в больнице Аль-Рум.
После взрыва в порту девушка, которая пожелала сохранить имя в тайне, потеряла сознание. Придя в себя через какое-то время, она уже несла на руках трех младенцев. На снимке, который появился позже в прессе, медсестра пытается воспользоваться телефоном, чтобы попросить о помощи.
“Медсестра выглядела так, будто она обладала какой-то скрытой силой, которая давала ей взять себя в руки и спасти этих детей, – рассказал Явич. – Люди могут выдержать очень жестокие и мрачные обстоятельства, и эта медсестра справилась с этой задачей”.
Взрыв привел к гибели 12-ти пациентов, четырех медсестер и двух посетителей больницы Аль-Рум. Еще два пострадавших остаются в критическом состоянии. Что же касается самого здания клиники, оно восстановлению не подлежит, так как ударная волна разрушила порядка 80% конструкции.
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- На второй день после инцидента в соцсетях появляются все новые фото и видео, которые напоминают очень реалистичные декорации для фильма-катастрофы. Что уж говорить о записях с камер в домах, церквях и магазинах города. Смотрите также на theLime 5 видео из столицы Ливана, на которых не видно взрыва – вместо них его последствия и чудом уцелевшие люди.