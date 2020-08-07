В Польше рассказали, как помогут Украине вернуть Крым и Донбасс

Польша намерена активно отстаивать интересы Украины в ОБСЕ – страна будет председательствовать в организации уже в 2022 году и в качестве главной цели ставит перед собой полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украинского государства.

Об этом переизбранный на второй президентский срок Анджей Дуда заявил в ходе торжественной церемонии своей инаугурации, передает Главред

По словам новоизбранного президента Польша, Варшава намерена приложить усилия для восстановленя контроля Украиной над всей своей территорией.

“Особая возможность действовать ради безопасности нашей страны и нашего континента появится в 2022 году, когда Польша возьмет на себя председательство в ОБСЕ. Это важная задача, которая заключается и в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности нашего соседа – Украины”, – сказал Дуда.

Напоследок президент подчеркнул, что его кандидатуру на пост главы государство поддержало 10,5 миллионов польских граждан.