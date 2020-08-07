Дочь Анастасии Заворотнюк сдала тест на коронавирус и ответила на слухи о болезни

24-летняя Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, отреагировала на слухи в прессе и соцсетях о своем заболевании коронавирусом. Девушка сдала тесты на Covid-19, и с радостью рассказала, что оба они показали негативный результат.
Об этом Заворотнюк-младшая сообщила фолловерам на личной странице в Instagram. “Оба теста на ковид отрицательные!” – написала она под своей фотографией.
Анна Заворотнюк
При этом девушка призналась, что и сама подозревала у себя именно коронавирус: “Я так рада […] Признаюсь честно, была уверена, что это именно он [коронавирус]”.
В своем посте Анна также поблагодарила врачей за “внимательное и бережное отношение”.
Примечательно, что это не первый случай, когда девушке и ее родным приходится опровергать слухи о своей семье. До этого родственники актрисы неоднократно боролись со слухами о болезни самой Анастасии Заворотнюк.
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