На Луганщине с 20 августа будет действовать летне-осенний запрет на вылов раков

В украинских водоемах начинается запрет на вылов раков в период их второй линьки.

Об этом сообщает Луганский рыбоохранный патруль.

С целью сохранения и охраны популяции раков в Украине действует летне-осенний запрет на вылов этих речных обитателей. Период начала и окончания запрета в некоторых областях может отличаться. Это зависит от погодных условий.

Основная цель запрета – защитить членистоногих в период второй линьки, во время которой они наиболее уязвимы. Линька раков происходит один-два раза в год у взрослых особей, а у молодых – каждый раз при росте и развитии. Она длится от нескольких часов до суток. Однако период формирования и укрепления нового панциря может продолжаться до полутора месяцев. Именно в это время и действует запрет на вылов этих речных обитателей.

Ловля членистоногих во время запрета является грубым нарушением природоохранного законодательства в соответствии с ч. 4 ст. 85 КУоАП. За каждый незаконно добытый экземпляр рака нарушителю придется оплатить убытки в размере 25,5 грн и штраф – до 680 грн. После окончания запрета одним лицом за сутки можно поймать 30 экз. раков на водоемах общего пользования и 50 экз. – на водоемах, где внедрено платное рыболовство. Запрещается вылов этих речных обитателей в темное время суток (позже часа от заката и раньше часа до его восхода) с применением подсветки.

Также в Правилах любительского и спортивного рыболовства прописан минимальный размер рака, который разрешен к ловли рыбакам – 10 см.

В Луганской области летне-осенний запрет на вылов раков устанавливается с 20 августа по 30 сентября 2020 года.

В Управлении Госрыбагентства в Луганской области функционирует телефонная «горячая линия»: (06461) 2-27-48, (099) 674-10-55. О нарушении Правил любительского и спортивного рыболовства и порядка приобретения или сбыта рыбы – просьба сообщать по указанным номерам телефона.