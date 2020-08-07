Почему коробка для пиццы квадратная?

Доставка пиццы – самая распространенная услуга у ресторанов, которые привозят еду на дом или в офис. Это простое блюдо пользуется популярностью во всем мире, и хорошая пиццерия с доставкой круглосуточно отправляет заказы своим клиентам. Но у многих любопытных заказчиков не раз возникал вопрос: почему пиццу упаковывают в квадратную коробку? Попробуем разобраться, чем обусловлено подобное решение.

Как было раньше

Самые первые доставщики пиццы использовали жестяные коробки. Они приносили клиентам заказ, а затем забирали тару. Это было не слишком гигиенично, к тому же, подобная коробочка весила немало.

Позднее куски пиццы стали заворачивать в салфетки, а то и просто в газету. Курьерам стало полегче, но пострадали заказчики. Если вкус блюда оставался неизменным, то внешнему виду подобный способ транспортировки явно не пошел на пользу.

И, наконец, появилась упаковка из гофрокартона. Именно она стала оптимальным решением. К её преимуществам отнесли легкий вес, «дышащие» свойства и удачную форму, позволяющую доставлять заказ в целости и сохранности.

Стоимость изготовления тары

Одна из причин, почему во всем мире пиццу упаковывают в квадратную коробку – стоимость изготовления упаковки. Производителям намного проще производить тару в виде квадрата. При резке картона подобной формы остается меньше отходов.

Кроме того, нарезка кругов требует более точного и дорогостоящего оборудования. Ведь нужно не просто сделать круг, но придать краям объемную форму, а также сделать закрывающуюся крышку.

Ресторанам также удобнее пользоваться упаковкой в форме квадрата. Такие коробки проще перевозить и хранить. А, кроме того, форма упаковки – своеобразный маркетинговый ход: в такой коробке блюдо выглядит больше.

Забота о клиентах

Оказывается, подобная форма коробки выгодна не только производителям картонной тары и рестораторам. Клиенты тоже имеют некоторые «плюсы»:

благодаря наличию свободного пространства пицца «дышит», оставаясь свежей и вкусной, а её корочка – нежная и хрустящая;

квадрат более устойчив, чем круг – это значит, что риск повредить лепешку во время доставки меньше;

в квадратном коробе остается больше свободного пространства, поэтому круглую горячую пиццу удобно доставать – ломти не будут цепляться за края коробки;

согласно маркетинговым исследованиям, при размещении квадратной коробке в сумку-переноску курьер тратить меньше времени, а значит быстрее привезет ваш заказ.

Как мы видим, форма квадрата для упаковки выбрана совсем не случайно. Но, в конце концов, большинству клиентов важна вовсе не тара, а ее содержимое. Главное – не задерживать доставку, чтобы клиенты получили вкусное и ароматное блюдо точно к обеду или к ужину.

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