Город Мастеров – ландшафтное освещение, подсветка и не только

Для освещения улицы в саду, территории возле дома, важную роль играет ландшафтное освещение. И если оно грамотно спланировано. то садовый участок всегда будет выглядеть эффектно, даже ночью. На сайте https://gm-light.ru/ вы сможете ознакомиться с услугами компании Город Мастеров. Здесь работают настоящие профессионалы в сферах архитектурно-художественной подсветки и электромонтажных работ, а также проводят энергообеспечение мероприятий самых разнообразных масштабов.

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Качественный ландшафтный дизайн – это профессиональная работа с освещением. При этом в саду освещение может быть только декоративным либо функциональным. Функциональное освещение обеспечивает безопасность передвижения по двору и улице в темное время суток. Речь идет об освещении тропинок и подъездных дорожек, а также крыльца и въезда на территорию в гаража.

Что касается функционального освещения, то оно может быть общим рассеянным либо маркировочным – для наметки направления движения. Декоративное освещение выполняет эстетическую функцию. Подобный тип освещения позволит добиться неповторимого светового потока и расставить акценты, а также подчеркнуть достоинства ландшафта.