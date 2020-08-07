Глюкозе на 3 года запретили въезд в Украину – певица оправдалась за незаконное посещение Крыма

6 августа в аэропорту Борисполь Госпогранслужба задержала гражданку России Наталью Чистякову-Ионову, известную как певица Глюкоза. Она прибыла в Украину рейсом из Минска по личным делам, но пограничники обнаружили, что после 2014 года певица незаконно посещала оккупированный Крым. В связи с этим ей запретили въезд на территории Украины на 3 года, сообщает ведомство.

Фото: instagram.com/glukozamusic

Глюкоза признала, что в 2014 году прилетела из Москвы в Крым на фестиваль “5 звезд”, но причин запрета не понимает.

“Для меня это была просто телевизионная съемка. Не помню, в какой город мы прилетели. В Крым попала по приглашению организаторов фестиваля самолетом из Москвы, – сказала она. – Насколько я помню, тогда Украина не объявляла каких-то ограничений”.

Певица отказалась отвечать на вопрос об отношении к оккупации Крыма РФ. “Я никак не отношусь, я не политик”, – заявила она, добавив, что “Крым украинский”, и для нее “намного важнее возможность посещать Украину”.

Получив запретительный штамп в паспорте, Глюкоза улетела в Беларусь обратным рейсом.



