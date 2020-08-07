Правозащитники: в ОРДЛО усиливают интеграционные процессы молодежи в РФ

Оккупационные администрации РФ на временно неподконтрольной территории Донетчины и Луганщины усиливают интеграционные процессы молодежи ОРДЛО в РФ.

Об этом сообщает “Восточная правозащитная группа”.

“РФ подстраивает образование в школах ОРДЛО под стандарты РФ, реализовывает молодежные политические проекты, а также интегрирует абитуриентов ОРДЛО в ВУЗы РФ . В системе образования ОРДЛО советники РФ (сотрудники ФСБ) лично курируют вопрос организации изучения в школах ОРДЛО предметов – история России и история Отечества”, – сказано в сообщении.