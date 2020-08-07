Жена Виктора Павлика отреагировала на смерть его сына

7 августа после тяжелой борьбы с онкологией умер сын Виктора Павлика – Паше был всего 21 год. На семейную трагедию уже отреагировала нынешняя жена певца и его концертный директор Екатерина Репяхова.
Супруга музыканта, которая сейчас находится на отдыхе в Болгарии, опубликовала в своем Instagram историю, где на черном фоне написано: “Я не знаю какие подобрать слова. Больно”.
Павел – младший сын Виктора Павлика, который появился на свет от третьей жены Ларисы Созаевой. В 2018 году у парня диагностировали смертельное заболевание – рак костей. За это время 21-летний Паша пережил сложную операцию, прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Парень и его семья надеялись, что болезнь отступит, но чуда не произошло.
Утром 7 августа мама молодого человека сообщила, что ее сына не стало. “Забрал Господь моего ангела!”, – написала женщина.
Виктор Павлик с младшим сыном
- Ранее Виктор Павлик презентовал в сети новую песню “Почуття – Любов” и, судя по всему, посвятил ее младшему сыну Павлу. В трогательном видео собраны фотографии из семейного архива.