В Британии создали суперкар с пропеллером – это авто “приклеивается” к дороге

Новый суперкар Gordon Murray T.50 разработан в очень нестандартной форме.

Об этом сообщает ресурс “Топ Жыр”.

Машину представил автор Гордон Марри, он же создатель McLaren F1. Потому новая разработка напоминает эту марку, однако имеет детали, которые необычны для авто.





Так, в машине сзади установлен вентилятор. Он отсасывает воздух из-под днища и создает разрежение. В результате, авто “приклеивается” к дороге.

По задумке, двери машины открываются вверх. Крышка капота состоит из двух частей. Весит карбоновое купе всего 986 кг.

Как и в McLaren F1, в Gordon Murray T.50 трехместный салон с водительским сидением по центру. Вместо зеркал заднего вида установлены камеры.

Всего выпустят только сотню Gordon Murray T.50. Цена суперкара – 3,1 млн. долларов. Отмечают, что преемник McLaren F1 от самого McLaren получился дешевле.

Как сообщал “источник”, компания BMW хочет создать авто с рулем, который похож на штурвал самолета.