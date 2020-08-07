Как коронавирус распространяется в Украине по областям: данные на 7 августа

В Украине за минувшие сутки, 6 августа, зафиксировано 1453 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 – это антирекорд по количеству новых больных в сутки.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава в собственном Telegram-канале.

По состоянию на 9:00 7 августа в Украине лабораторно подтвержден 78 261 случай COVID-19, из них 1852 летальные, 43055 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1453 новых случая. Всего проведено 1135051 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 531 пациент.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 2932 случая;

Волынская область – 4162 случая;

Днепропетровская область – 1508 случаев;

Донецкая область – 945 случаев;

Житомирская область – 2064 случая;

Закарпатская область – 5615 случаев;

Запорожская область – 895 случаев;

Ивано-Франковская область – 5426 случаев;

Кировоградская область – 714 случаев;

г. Киев – 9178 случаев;

Киевская область – 4058 случаев;

Львовская область – 10 572 случая;

Луганская область – 146 случаев;

Николаевская область – 682 случая;

Одесская область – 3904 случая;

Полтавская область – 489 случаев;

Ровенская область – 6638 случаев;

Сумская область – 636 случаев;

Тернопольская область – 3212 случаев;

Харьковская область – 4527 случаев;

Херсонская область – 255 случаев;

Хмельницкая область – 1286 случаев;

Черновицкая область – 6477 случаев;

Черкасская область – 975 случаев;

Черниговская область – 965 случаев.

Напомним, что за сутки, 5 августа, в Украине коронавирус подтвердили у 1 318 человек, что стало новым антирекордом с начала пандемии.