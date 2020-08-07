Как коронавирус распространяется в Украине по областям: данные на 7 августа

В Украине за минувшие сутки, 6 августа, зафиксировано 1453 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 – это антирекорд по количеству новых больных в сутки.
Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава в собственном Telegram-канале.
По состоянию на 9:00 7 августа в Украине лабораторно подтвержден 78 261 случай COVID-19, из них 1852 летальные, 43055 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1453 новых случая. Всего проведено 1135051 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 531 пациент.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 2932 случая;
- Волынская область – 4162 случая;
- Днепропетровская область – 1508 случаев;
- Донецкая область – 945 случаев;
- Житомирская область – 2064 случая;
- Закарпатская область – 5615 случаев;
- Запорожская область – 895 случаев;
- Ивано-Франковская область – 5426 случаев;
- Кировоградская область – 714 случаев;
- г. Киев – 9178 случаев;
- Киевская область – 4058 случаев;
- Львовская область – 10 572 случая;
- Луганская область – 146 случаев;
- Николаевская область – 682 случая;
- Одесская область – 3904 случая;
- Полтавская область – 489 случаев;
- Ровенская область – 6638 случаев;
- Сумская область – 636 случаев;
- Тернопольская область – 3212 случаев;
- Харьковская область – 4527 случаев;
- Херсонская область – 255 случаев;
- Хмельницкая область – 1286 случаев;
- Черновицкая область – 6477 случаев;
- Черкасская область – 975 случаев;
- Черниговская область – 965 случаев.
Напомним, что за сутки, 5 августа, в Украине коронавирус подтвердили у 1 318 человек, что стало новым антирекордом с начала пандемии.