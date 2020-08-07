Как коронавирус распространяется в Украине по областям: данные на 7 августа

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В Украине за минувшие сутки, 6 августа, зафиксировано 1453 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 – это антирекорд по количеству новых больных в сутки.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава в собственном Telegram-канале.

По состоянию на 9:00 7 августа в Украине лабораторно подтвержден 78 261 случай COVID-19, из них 1852 летальные, 43055 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1453 новых случая. Всего проведено 1135051 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 531 пациент.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 2932 случая;
  • Волынская область – 4162 случая;
  • Днепропетровская область – 1508 случаев;
  • Донецкая область – 945 случаев;
  • Житомирская область – 2064 случая;
  • Закарпатская область – 5615 случаев;
  • Запорожская область – 895 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 5426 случаев;
  • Кировоградская область – 714 случаев;
  • г. Киев – 9178 случаев;
  • Киевская область – 4058 случаев;
  • Львовская область – 10 572 случая;
  • Луганская область – 146 случаев;
  • Николаевская область – 682 случая;
  • Одесская область – 3904 случая;
  • Полтавская область – 489 случаев;
  • Ровенская область – 6638 случаев;
  • Сумская область – 636 случаев;
  • Тернопольская область – 3212 случаев;
  • Харьковская область – 4527 случаев;
  • Херсонская область – 255 случаев;
  • Хмельницкая область – 1286 случаев;
  • Черновицкая область – 6477 случаев;
  • Черкасская область – 975 случаев;
  • Черниговская область – 965 случаев.

Напомним, что за сутки, 5 августа, в Украине коронавирус подтвердили у 1 318 человек, что стало новым антирекордом с начала пандемии.