«Груда бетона и ржавые арматуры»: в сети показали, как выглядит Путиловский мост в Донецке

В социальных сетях жители неподконтрольного Украине Донецка публикуют фото разрушенного Путиловского моста, который был разрушен 18 января 2015 года.

Об этом сообщает ДонПресс

Ранее мост был важной дорожной развязкой в областном центре. Поэтому даже в начале боевых действий сохранил свою значимость уже как стратегический объект — для подвоза боеприпасов подразделениям НВФ. На данный момент существует несколько версий причин взрыва моста.

По одной из версий мост взорвали члены НВФ, испугавшись прорыва танков ВСУ в северную часть Донецка. И вторая — мост обрушился от взрыва большого количества боеприпасов, которые подразделения «ДНР» хранили под пролетом путепровода.Фото