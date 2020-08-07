Антирекорд на Луганщине: сразу 11 новых случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в Луганской области подтверждено рекордное количество случаев заболевания коронавирусной болезни – 11. Общее количество за весь период – 147.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.

Новые случаи зарегистрированы: