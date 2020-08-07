Антирекорд на Луганщине: сразу 11 новых случаев коронавируса за сутки

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За последние сутки в Луганской области подтверждено рекордное количество случаев заболевания коронавирусной болезни – 11. Общее количество за весь период – 147.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.

Новые случаи зарегистрированы:

  • г. Северодонецк – 5 (3 человека контактныес ранее заболевшими, 1 – больной пневмонией, 1 тестирование перед плановой госпитализацией)
  • г. Попасная – 2 (1- больной пневмонией, 1 – лицо, находившееся на самоизоляции после возвращения из РФ);
  • Новоайдарский район – 1 (больной пневмонией);
  • г. Лисичанск – 1 (больной пневмонией);
  • Новопсковский район – 1 (лицо, находившееся в обсервации по возвращении из РФ);
  • г. Кременная – 1 (лицо, с положительным тестом ИФА, после ПЦР тестирования также получила положительный результат).
    Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям.
    Выписаны 2 человека, в связи с выздоровлением.
    Таким образом, имеем на сегодня 30 активных больных, из них 12 госпитализированы в различных лечебно-профилактических учреждений области, другие лечатся амбулаторно.