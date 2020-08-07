Антирекорд на Луганщине: сразу 11 новых случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в Луганской области подтверждено рекордное количество случаев заболевания коронавирусной болезни – 11. Общее количество за весь период – 147.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.
Новые случаи зарегистрированы:
- г. Северодонецк – 5 (3 человека контактныес ранее заболевшими, 1 – больной пневмонией, 1 тестирование перед плановой госпитализацией)
- г. Попасная – 2 (1- больной пневмонией, 1 – лицо, находившееся на самоизоляции после возвращения из РФ);
- Новоайдарский район – 1 (больной пневмонией);
- г. Лисичанск – 1 (больной пневмонией);
- Новопсковский район – 1 (лицо, находившееся в обсервации по возвращении из РФ);
- г. Кременная – 1 (лицо, с положительным тестом ИФА, после ПЦР тестирования также получила положительный результат).
Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям.
Выписаны 2 человека, в связи с выздоровлением.
Таким образом, имеем на сегодня 30 активных больных, из них 12 госпитализированы в различных лечебно-профилактических учреждений области, другие лечатся амбулаторно.