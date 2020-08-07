УФСИ: В Северодонецке для временного проживания переселенцев ремонтируют квартиры

В г.Северодонецк Луганской области по пр.Космонавтов, 18а ведутся ремонтные работы для обустройства квартир для временного проживания внутренне перемещенных лиц. Данное помещение расположено на первом этаже общежития и принадлежит Северодонецкой громаде, которое несколько лет не использовалось. Теперь здесь обустраиваются 19 полнометражных комфортных квартир с использованием современных материалов и оборудования.

Об этом сообщает Украинский фонд социальных инвестиций.

Также ведутся работы в КДОУ (ясли-сад) комбинированного типа №11 «Светлячок», по адресу: ул. Энергетиков, 28. Этот объект социальной инфраструктуры было взято как вторичный для общества, которое принимает внутренне перемещенных лиц. В детском саду будет утеплен фасад здания, заменено входную группу, и частично заменены окна, все работы проводятся из современных высококачественных материалов, которые направлены на энергосбережение здания, что обеспечит комфортные условия для детей и персонала садика.

С целью мониторинга хода выполнения работ данные объекты посетили представители Восточного регионального представительства директор – Артур Бродзинский, инженер по внедрению и консультанты.

Оба субпроекта реализуются Украинским фондом социальных инвестиций при финансовой поддержке Правительства Германии через банк развития KfW.