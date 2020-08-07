Лукашенко: Донбасс – пятое колесо в телеге России, он ей не нужен

В ближайшей перспективе Украина не вернет Крым, а вот с оккупированной РФ частью востока Украине проще. Донбасс России не нужен, это очевидно, сообщает Диалог.UA.

Такое мнение в интервью журналисту Дмитрию Гордону в его программе “В гостях у Гордона” выразил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Так, отвечая на вопрос Дмитрия Гордона, вернет ли Россия Крым “при нашей жизни”, Лукашенко заявил: “Конечно, нет”.

В то же время лидер Беларуси считает, что России Донбасс не нужен. Как высказался политик: “Донбасс – пятое колесо в телеге России”.

Лукашенко добавил, что пятый президент Украины Петр Порошенко имел возможность завершить войну на востоке Украины, а Путин, по мнению лидера Беларуси, в данной ситуации не сумел сохранить лицо.

“Надо было найти возможность – и черт с ним, но надо было сохранить лицо (президенту РФ Владимиру Путину) и России. Надо было дать сохранить. Но главное – результат. А он пошел лоб-в-лоб, подталкиваемый отдельными деятелями Запада”, – высказался Лукашенко.