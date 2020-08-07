В Украине очередной антирекорд: более 1400 новых случаев Covid-19

По состоянию на 7 августа в Украине зарегистрировано 1 453 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки умерли 33 человека. Но еще 531 человек выздоровел.

Всего за время пандемии в стране заболели 78 261 человек. Также от Covid-19 умерло 1 852 пациента.

По данным сайта Worldometers, в мире на сегодняшний день коронавирус подтвердили у 19 261 000 человек. За прошедшие сутки диагноз поставили 281 000 людей. Умерли 717 000 человек (6 400 в сутки). За все время побороли Covid-19 12 363 000 человек.

Напомним, что за сутки, 5 августа, в Украине коронавирус подтвердили у 1 318 человек, что стало новым антирекордом с начала пандемии.

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