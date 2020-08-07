5 сценических нарядов Софии Ротару, за которыми стоит целая история

7 августа 2020 года знаменитой украинской певице Софии Ротару исполняется 73 года. За годы творческой карьеры об артистке уже было сказано и написано очень многое. TheLime решил поискать интересные факты, которые утонули в сплетнях, скандалах, интригах о заработках исполнительницы в России и так далее. Поискав, мы решили рассказать о пятерке нарядов певицы, за которыми стоит целая история ее сотрудничества и отношений с модельером Аллой Дутковской.

“Если бы ансамбль в таких нарядах прошелся по Крещатику, завтра так одевалась бы половина киевлян”, – именно так сказал про творения Дутковской глава жюри Республиканского фестиваля Сергей Козак.

Фото: Архив Льва Дутковского, BBC

Алла с детства любила рисовать и придумывать наряды. Но больше одежды Дутковскую интересовали народные украинские обычаи и костюмы. Девушка часто наблюдала за карпатскими традициями, смотрела, как и во что одеваются местные, слушала, какие истории о прежних нарядах они рассказывают. Всю информацию Алла записывала, чтобы использовать позже в своих работах.

Однажды Алла с подругой пошли в клуб на танцы, там выступал ансамбль “Смерічка”. Подруга, которая подпевала в этом коллективе, попросила его руководителя Льва Дутковского пропустить Аллу без билета. Так девушка и познакомилась со своим будущим мужем. Весной 1968 они расписались, на свадьбе Алла была одета в платье собственной работы.

Фото: Архив Льва Дутковского, BBC

Дипломной работой Аллы был “Концертный костюм эстрадной певицы”. Так сложилось, что его отправили на Всесоюзную выставку в Ленинград, после чего наряд показывали на разных выставках.

В 1971 году на съемки мюзикла “Червона рута” в Яремче в последний момент пригласили Софию Ротару. У артистки не было костюма и тут Лев Дутковский вспомнил про ту самую дипломную работу супруги. Он срочно поехал на такси за нарядом, а когда привез оказалось, что он словно шит на Софию, хотя они с Аллой никогда прежде не встречались.

Фото: Архив Льва Дутковского, BBC

После этого София и Алла больше не расставались. Именно Дутковская создала все знаменитые костюмы Ротару. Платье для песни “Червона рута” стало первым нарядом артистки, как професииональной певицы.

У всех костюмов была своя идея. Например, наряд под названием “Черешневий гай” отображает узор традиционного буковинского ковра с орнаментами, которые напоминают образы карпатских елей.

Фото: Архив Льва Дутковского, BBC

Костюм под названием “Писанка” модельер создала, используя народные мотивы разных частей Украины. Рукава и юбку Алла украсила вышитыми узорами, а вот глубокое декольте и длина платья были выполнены явно в современном стиле. Также в наряде использовались различные аксессуары, например, ленты в волосах. Критики единогласно отметили, что это уникальная комбинация народных мотивов и современной моды.

Фото: Архив Льва Дутковского, BBC

Что касается современных нарядов, Дутковская однажды решила пойти на эксперимент. И создала для Ротару настоящий рок-костюм. Который, конечно же, тоже был выполнен с элементами украинских орнаментов из разноцветных камней.

Фото: Архив Льва Дутковского, BBC

Еще одним знаменитым нарядом стал костюм, в котором София Ротару исполнила песню “У Карпатах ходить осінь”. Кстати, эту композицию написал Лев Дутковский. Во время исполнения одного из отрывков артистка эффектно поднимает руки вверх, и тогда зритель может увидеть уникальные расшитые узорами рукава.

Фото: Архив Льва Дутковского, BBC

С момента первой встречи все сценические наряды для Ротару создавала именно Дутковская. Также она делала костюмы для сестер Софии, коллективов “Смерічка”, “Жива вода”, “Черемош” и многих других исполнителей. В 1998 году Алла получила почетное звание “Заслуженый деятель искусств Украины”. Талантливого модельера не стало в 2004 году, но ее работы продолжают жить и радовать публику по сей день.

В качестве иллюстраций использованы фотографии из архива Льва Дутковского, предоставленные изданию BBC.