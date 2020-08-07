Под Винницей погибли два участника АТО: что про них известно

5 августа ночью под Винницей в ДТП погибли двое участников АТО.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Трагедия произошла в городе Гайсин около 02:50. Там на улице 1-го Мая столкнулись грузовик Mercedes и легковое авто ВАЗ 2108. В результате погибли 32-летний водитель и 34-летний пассажир легковушки.

По предварительной информации следствия, автомобиль ВАЗ под управлением жителя Хмельницкого района с пассажиром из Черновицкого района, выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с грузовиком.

За рулем грузового транспортного средства находился 35-летний житель Ровно. Он двигался в направлении Винницы. В результате аварии мужчина не пострадал.

Транспортные средства помещены на штрафплощадку. Ведется следствие, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

По данному факту следственным управлением открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

Как пишет Vlasno.info, в аварии погибли Юрий Кулаков и Богдан Полищук.

“Юрий Кулаков был бойцом 59-й отдельной мотопехотной бригады А1619. Ушел на войну добровольцем. Участвовал в боевых действиях с 2018 года. Он воевал в горячих точках, не раз смотрел смерти в лицо, а умер на мирной земле”, – отмечают на Facebook-странице Черновицкой районной государственной администрации.

О нем в родном селе отзываются, как о хорошем и светлом человеке. У Юрия остался несовершеннолетний сын.

Фото: Юрий Кулаков

Богдан Полищук поступил на контрактную службу в ряды Вооруженных Сил Украины в феврале 2018 года.

“Призвали его с Крыжопольского военкомата, более двух лет был в зоне АТО/ООС, потом вернусь на ротацию в Гайсин в 59 бригаду, в “учебку”. Был не в казарменном положении, а вместе с сослуживцев снимал квартиру”, – рассказал сельский голова Качановки Сергей Ратушный.

По его словам, за рулем “девятки” был Полищук, но о причинах аварии полиция не рассказывает. У Богдана остался маленький ребенок.

Обоих ветеранов АТО похоронили в родных селах 6 августа.

Как сообщал “источник”, 10 февраля возле села Соловичи Волынской области произошло ДТП: в нем погиб участник АТО Артур Зектер.