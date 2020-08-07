Киты близко подплыли к жилым домам – и стали героями живописных фото

22 июля 2020 года в маленький городок Суннисайд на острове Ньюфаундленд прибыли десятки горбатых китов. Невероятное зрелище принесло много позитивных моментов жителям города, ведь они могли наблюдать за животными буквально из окон своих домов.

Об этом пишет Boredpanda.

В это время года местные жители часто наблюдают за китами, которые сюда приплывают на охоту. Однако увидеть их так близко к берегу удается нечасто.

В этом году киты провели вблизи города 3 дня, прежде чем покинуть остров. Это была идеальная возможность сфотографировать этих прекрасных гигантов с дрона. Впечатления удивительные!

Как сообщал “источник”, в Британии на побережье нашли разлагающееся неопознанное животное, которое напугало жителей.