В Харькове возле дороги разгуливали верблюды – видео не на шутку озадачило сеть

В Харькове районе Окружной заметили довольно неожиданных гостей – здесь вдоль дороги разгуливали два верблюда.

Ролик с происходящим опубликовал Telegram-канал “Типичное ХТЗ”.

На опубликованных кадрах видно, как два крупных верблюда идут вдоль дороги, при этом животных никто не сопровождал. Скорее всего, хозяин верблюдов просто не попал в кадр, так как самостоятельно таких животных вряд ли бы выпустили на улицу.

Несмотря на это, пока остается тайной, что под Харьковом могут делать столь экзотические для Украины животные.

Напомним, что в селе Борщевая Харьковской области жители заметили верблюда, который разгуливал по улицам.

Как сообщал “источник”, ранее на территории Карпатского биосферного заповедника (Закарпатская область) в Долине нарциссов появились знаменитые карпатские буйволы.