Археологи раскопали остатки огромного древнего храма – его построили для жены царя

Команда иранских археологов при проведении раскопок в городе Нахаванд, западно-центральная провинция Хамадан (Иран), обнаружила новые доказательства того, что именно там находился загадочный храм Лаодикии.

Об открытии рассказывает Tehran Times.

Несколько лет назад в районе Дохахаран города Нахаванд ученые обнаружили руины так называемого Лаодикийского храма – древнего святилища. С тех пор археологи вырыли в общей сложности 12 траншей, что позволило определить размер древнего здания. Оказалось, что оно занимало довольно большую территорию площадью 12 га. Это говорит о том, что здание, руины которого удалось раскопать, было монументальным.

Исследователи обнаружили остатки мощных колонн, фундамента и керамики, датируемые эпохой правления династии Селевкидов. Она была основана Селевком, одним из ближайших соратников Александра Македонского. Соответственно, и храм был построен в древнегреческом стиле.

Археологи считают, что полностью раскопать его не удастся, так как его центральная часть, вероятно, теперь находится под множеством жилых домов, построенных местными жителями за долгие годы. Однако и того, что найдено, уже достаточно для идентификации храма.

Искать его начали еще в 1943 году, когда археологи обнаружили на этом месте древнюю табличку размером 85×36 сантиметров с надписью из 30 строк, сделанных на греческом языке. Это был призыв к жителям Нахаванда подчиняться законам правителя. В этой надписи и был упомянут Лаодикийский храм, который был построен царем Селевкидов, правившим Малой Азией, Антиохом III Великим (223-187 до н.э.) для своей жены, царицы Лаодикии. Ученые считают, что этот храм им и удалось найти.

Как сообщал “источник”, в Канаде исследователи из Университета Йорка в цифровом формате реконструировали храм, посвященный Томасу Бекету, как он бы выглядел в 1408 году н.э.