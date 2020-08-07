Какой праздник 7 августа и что нельзя делать

В пятницу, 7 августа, христиане отмечают Успение праведной Анны, которая была матерью Богородицы. Святая Анна – это Богопраматерь.

“источник” рассказывает о традициях праздника.

Верующие, отправляясь сегодня в храм, просят об исцелении бесплодия. Кроме того, святая Анна является защитницей всех обиженных и обездоленных, помогает побороть тяжелые недуги.

В народе Анну называли Зимоуказательницей, по погоде, которая стояла на дворе в этот день, судили о погоде на грядущую зиму. Так, если утро выдалось хмурым и пасмурным, значит, зима будет морозной. Теплый и солнечный день сулил суровые холода, стужу, а если дождь, значит, зима будет снежной и мягкой.

Этот день отлично подходит для похода в лес по грибы. Кроме того, если сегодня сыграть свадьбу или покрестить ребенка, быть счастью и удаче.

Категорически нельзя 7 августа ругаться и сквернословить. Это может навлечь на семью беды и болезни. Не стоит сегодня лениться. Умеренный труд принесет удовлетворение и пользу.

Напомним, что во вторник, 4 августа, в Украине отмечали Марии Магдалины.