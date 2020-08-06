Как подготовить украинского школьника к 1 сентября – советы психолога

До начала учебного года в Украине осталось меньше месяца. Психолог дала советы родителям, как помочь детям легко влиться в учебу и новый режим.

Об этом рассказала “УНН” детский психолог Ирина Басиста.

Она подчеркнула, что будущий первоклассник должен быть вовлечен в выбор своей школы.

“За месяц до начала обучения следует рассказывать о заведении. Возможно, сходить, познакомиться с учителем. Вообще так практикуют, говорить об этом, вместе ходить покупать разные вещи, рассказывать, для чего, что он там должен делать, сколько там будет детей. То есть, давать такую информацию, много, но постепенно, не все сразу“, – пояснила Басиста.

Очень важно, чтобы ребенок до мелочей понимал, что его ждет в школе.

“Говорить, что будет первое сентября. Рассказывать последовательно и предсказуемо. Например, в каких случаях ребенок может обращаться к учителю. Говорить, что вы постоянно на связи, он может звонить, или вы будете водить, забирать из школы. Рассказать, как это будет происходить“, – добавила психолог.

Также при наличии старших братьев и сестер, очень хорошо, если они поделятся с будущим первоклассником своими воспоминаниями о том, как они пошли в школу в первый раз.

“Если у ребенка есть братики и сестрички, то еще, например, привлечь их, чтобы они рассказали, как они шли в первый класс. Какое это было действо, какие были эмоции“, – советует она.

Также в этом году трудности могут возникнуть и у более старших школьников.

“Если говорить о более старших детях, то стоит уже отметить, что они в прошлом году имели опыт дистанционного обучения и это повлияло на них. Их нужно вернуть психологически к новому учебному году“, – сказала психолог.

По ее словам, нужно объяснить ребенку, что пока еще неизвестно, будет ли продолжаться дистанционное обучение, возобновят ли обычные уроки, поэтому нужно готовиться к обоим вариантам.

“И больше говорить о том, что вы обеспечите поддержку со стороны родителей. Также включать ребенка уже, обращаться к репетиторам, или готовиться к школе, книги читать. Опять же, не сразу, и репетиторы, и книги читать, повторять какие-то задачи, а постепенно добавлять, если есть какой-то план действий. Это особенно касается старших, 10-11 класс, которые уже готовятся к ВНО“, – добавила Ирина Басиста.

По ее словам, если ребенок не хочет идти в школу – не нужно давить на него, а нужно объяснить, что есть правила, которые надо выполнять.

“Нужно с детьми говорить на эту тему очень осторожно. Как рекомендации, поддержку давать, много объяснять. У родителей есть ожидания, что ребенок уже взрослый и все понимает, но подростки это те же дети, как в год и два, и в три, которым одно и то же нужно объяснять по 50 раз. Поэтому родителям нужно не раздражаться, не злиться на то, что ребенок может, например, не хотеть, или протестовать, а наоборот, принимать эти чувства“, – рекомендует специалист.

Как сообщал “источник”, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября по всей территории Украины начнется учебный год в соответствии с особенностями эпидемиологической ситуации в конкретном регионе или отдельной административно-территориальной единице.