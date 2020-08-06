О чем сказал зараженный Covid-19 Лукашенко в интервью Гордону – главные тезисы

Президент Беларуси Александр Лукашенко в программе “В гостях у Дмитрия Гордона” рассказал о своих отношениях с Владимиром Путиным и российской агрессии, аннексии Крыма и разговора с Януковичем, а также о том, как он перенес коронавирус.

Интервью Лукашенко анонсировала на своей странице в Facebook главный редактор издания “Гордон” Олеся Бацман.

Так, Лукашенко рассказал о своем хорошем отношении к Украине, поскольку имеет украинское происхождение: “Мои корни между Киевом и Черниговом зарыты”, а также заявил, что россияне никогда не придут в Украину из Беларуси.

Лукашенко вспомнил свой разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, в котором он спросил, не думает ли Шойгу, что Россия в Украине зашла слишком далеко. На что Шойгу ответил: “Думаю”.

Также президент Беларуси заявил, что президент РФ Владимир Путин, который недавно “обнулил” свои президентские сроки и получил право вновь избираться на пост главы РФ, “не будет президентом до 2036 года”.

По словам Лукашенко, он простил все экс-президенту Украины Виктору Януковичу: “Януковичу все простил. Мы с ним несколько раз созванивались, особенно, когда у него сын погиб”, добавив, что не будет бежать из Беларуси, как в свое время Янукович .

“Меня могут и застрелить. Но никуда не побегу”, – заявил Лукашенко.

Также Лукашенко раскрыл детали заражения коронавирусом.

“Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем”, – заявил глава Беларуси.

Как сообщал “источник”, президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил в свою страну генеральных прокуроров России и Украины. Они должны принять участие в разбирательстве в ситуации с задержанными боевиками ЧВК “Вагнера”.