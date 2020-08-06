Samsung представила ряд новых продуктов для работы и развлечений – фото

В среду, 5 августа, компания Samsung Electronics представила ряд новых устройств для работы и развлечений, презентация прошла в онлайн-формате.

Об этом говорится на сайте Samsung Electronics.

Так, Samsung было представлено пять мобильных устройств: смартфоны Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra, планшеты Tab S7 и S7+; устройство Galaxy Watch3; наушники Galaxy Buds Live и смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold2.

“Еще никогда мы не полагались на технологии так, как сегодня, – сказал д-р То Мун Ро (TM Roh), президент и глава подразделения мобильных коммуникаций Samsung Electronics- Технологии должны делать жизнь проще. Сегодня мы представили пять новых устройств. Эти гаджеты являются мощными инструментами, которые станут хорошими помощниками в работе и во время отдыха”.

Смартфоны Galaxy Note 20 получили обновленные инструменты и легкую синхронизацию с другими устройствами. В Samsung Notes появилась функция автосохраненияи синхронизации с планшетом или ПК. Улучшенная интеграция с Windows 10 открывает доступ к работе с мобильными приложениями на ПК: теперь можно отправлять сообщения, синхронизировать фото, осуществлять и принимать звонки с компьютера. Стало возможным добавлять приложения на панель задач ПК.

Новая линейка устройств Samsung имеет высокую производительность, расширенный интерфейс и дисплей с отзывом 240 Гц и частотой 120 Гц. Режим Pro Video с инструментами для регулирования зума и съемкой со скоростью 120 кадров в секунду с разрешением FHD подходит для создания кинематографических роликов. Для создания фото камера Galaxy Note20 Ultra оснащена автофокусом с лазерным сенсором.

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Новые смартфоны получили самый мощный процессор в линейке. Galaxy Note20 Ultra получил экран Dynamic AMOLED 2X. Интеллектуальный аккумулятор имеет функцию быстрой зарядки, с которой более 50% заряда восстанавливается за 30 минут.

Все устройства и сервисы Samsung объединены в экосистему Galaxy с Tab S7 и Tab S7+, Galaxy Watch3 и Galaxy Buds Live.

Galaxy Tab S7 и Tab S7+ – планшеты, сочетающие функциональность ПК, портативность планшета и другие виды связи. Они оснащены новейшим процессором и дисплеями в 11 и 12,4 дюйма с частотой обновления до 120 Гц. Поставляются с клавиатурой и обновленным пером S Pen.

Приняв во внимание мнения пользователей устройств со складывающимся экраном, Samsung создала Galaxy Z Fold2. Cмартфон получил два дисплея Infinity-O – 6,2-дюймовый внешний и 7,6 – внутренний.

Galaxy Watch3 – устройство, которое совмещает функции часов с инструментами для отслеживания параметров здоровья. Он выполнен из нержавеющей стали и натуральной кожи. Новинки оснащены безелем, вращая его можно переключаться между приложениями и просматривать сообщения. Galaxy Watch3 стали на 14% тоньше, на 15% легче с большим размером дисплея. Galaxy Watch3 получили новые функции для мониторинга здоровья: Blood Oxygen (SpO2), Running analysis, функционал для измерения давления и ЭКГ. Устройство оснащено датчиком экстренного реагирования – если пользователь почувствовал себя плохо, устройство предложит отослать SOS-сообщение выбранному контакту.

Galaxy Buds Live имеют новый дизайн – внутренние компоненты в них расположены горизонтально, они не выступают из ушей, обеспечивая естественный вид. Galaxy Buds Live обеспечивают объемное звучание. Модель оснащена функцией активного шумоподавления. Также было добавлено функцию Buds Together, чтобы делиться записями. С полной зарядкой наушники могут работать до 6 часов, а футляр обеспечивает зарядку до 15 часов.

Продажа Galaxy Watch3 в Украине стартует 21 августа по 11 999 грн и 10 999 грн. Наушники Galaxy Buds Live можно приобрести по цене 4499 грн. Galaxy Note20 4G будут стоить 28999 гривен, Galaxy Note20 Ultra 4G – 35 999 гривен и 41 999 гривен за версию 5G 512 Gb, Galaxy Tab S7 LTE – 23999 грн, Galaxy Tab S7 + LTE – 30999 грн.