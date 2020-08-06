В разгар курортного сезона Черногория включила Украину в зеленую зону

Черногория разрешила гражданам Украины въезд в страну без ограничений, связанных с предупреждением распространения COVID-19.

Об этом уведомило посольство Украины в Черногории на странице в Facebook.

“Дипломатическая победа. Черногория включила Украину в свою “зеленую” зону и разрешила въезд украинцам без ограничений. Спасибо нашим черногорским друзьям и партнерам за доверие и сотрудничество”, – отметили в посольстве.

Ранее, 4 августа, консул украинского посольства в этой стране Михаил Шматов публично возмущался, что Черногория открыла границы для россиян, но Украины еще не была включена в “зеленую зону”.

“Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию наибольшим количеством туристов, имея сейчас 13–14 авиабортов в неделю, находится в ограниченных правах”, – заметил дипломат.

Как сообщал “источник”, ранее украинка поделилась своими впечатлениями от полета на отдых в Турцию и от пребывания на курорте. По ее словам, даже некоторые ограничительные меры для предупреждения распространения COVID-19 не помешали ей получить приятные впечатления от отдыха.