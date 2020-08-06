Появились новые данные о пострадавших в Бейруте украинцах

Появились новые данные о пострадавших во время взрыва в столице Ливана 4 августа украинцах. Три украинские семьи в Бейруте сообщили в посольство Украины о значительном повреждении их жилья, еще 30 наших сограждан обратились с просьбой о небольшой денежной помощи.

Об этом на онлайн-брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет “Укринформ”.

“В посольство Украины в Ливане обратились три украинские семьи с сообщением о значительном повреждении их квартир в результате взрыва. Одна гражданка Украины сообщила о разрушении ее квартиры и незначительных телесных повреждениях, которые она понесла. Посольство Украины в Ливане занимается судьбой этих граждан. В том числе есть запрос от 30 человек на получение небольшой денежной помощи. Мы сейчас работаем над решением этого вопроса так же“, – уточнил Кулеба.

Он добавил, что по состоянию на 9 утра 6 августа погибших или раненых граждан Украины в результате взрывов в Бейруте нет, а информация о возможном пребывании граждан Украины на двух грузовых судах, прибывших из Украины в порт Бейрута, пока не подтвердилась.

Как сообщал “источник”, 4 августа в Бейруте около порта произошло сразу несколько взрывов. Грохот от них был слышен на расстоянии 20 километров от города. Взрыв произошел в месте размещения складов в порту Бейрута.