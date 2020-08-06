Сутки на Донбассе: сводка штаба ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

“Украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью”, – сказано в сообщении.

В штабе ООС говорят, что с начала текущих суток на участках ответственности подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Одиннадцатые сутки подряд с тех пор, как провозглашено режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

В штабе ООС добавили, что саперы ГСЧС разминировали около семи гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение сорок один найденный взрывоопасный предмет. Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки они отремонтировали шесть домов. Еще в двадцати семи объектах работы продолжаются.