Официальная работа в Польше: преимущества

Наверное, экономический кризис в Украине коснулся каждой семьи. По этой причине, многие наши сограждане принимают решение отправиться на заработки за границу, например, в соседнюю страну Польшу. В этом государстве Европейского Союза созданы все условия для комфортного проживания и труда иностранцев.

Официально трудоустраиваясь в этой стране, можно не бояться обмана, так как заробитчанин приобретает новые права согласно выбранного договора. Лучше всего, искать работу с помощью специального кадрового агентства, которое поможет найти подходящую вакансию, сориентирует по всем важным вопросам и подготовит нужные бумаги и договора. Специалисты нашего агентства обладают высоким профессионализмом и большим опытом работы, поэтому каждому клиенту подберут желаемую вакансию. Со всеми работодателями связываемся напрямую, при необходимости, задаем интересующие вопросы от клиентов.

Какие вакансии наиболее востребованные?

Если Вас интересует работа в Польше, тогда на нашем сайте найдете большое количество вакансий разных профессий. Чаще всего, требуются разнорабочие специалисты, такие как: электрик, сантехник, слесарь, электросварщик, строитель (для мужчин) швея, продавец, сиделка и т.д. Существует масса вариантов, куда могут устроиться женщины и мужчины с равными шансами: маляр-штукатур, повар, упаковщик, маркировщик, кладовщик.

В этой стране хорошо развита инфраструктура, здесь всегда имеется спрос на разные профессии. Очень ценны специалисты IT, архитекторы, инженеры, медики. Всегда есть работа на фермерских хозяйствах и теплицах. Каждый человек, независимо от своего опыта работы и образования, сможет найти любимую и высокооплачиваемую работу.

Условия труда и оплата

Скажем честно, большинство работодателей предлагает просто замечательные условия работы, некоторые даже обеспечивают сотрудников жильем (бесплатно или по символической цене). Согласно трудового договора (клиент выбирает из нескольких предложенных, на свое усмотрение) рабочий день должен состоять из 8-12 часов. При переработке тариф оклада должен подниматься на 50%. Здесь очень ценят граждан Украины и предлагают выгодные условия.

Оплата на каждом предприятии индивидуальная, все зависит от обязанностей. Работа в Польше для украинцев – замечательный шанс начать новую беззаботную жизнь, в которой не будет финансовых проблем!

Источник: https://europeservice.com.ua