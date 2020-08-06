Не только Меган Маркл: 5 знаменитостей, которые окольцевали членов королевской семьи

С тех пор, как в 2016 году СМИ узнали о романе принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, пару неотступно преследуют папарацци, вынуждая защищать право на частную жизнь в суде. Но Меган – не единственная знаменитость, которая вышла замуж за члена королевской семьи. История знает десятки “мезальянсов”, которые годами мелькали в заголовках СМИ.

Грейс Келли и князь Монако

Грейс Келли была одной из самых известных актрис ХХ века. Со своим будущим мужем, князем Монако Ренье III, она познакомилась во время фотосессии на Каннском кинофестивале 1955 года, и уже год спустя пара сыграла свадьбу. Брак с королевской особой ознаменовал для Келли конец успешной кинокарьеры, но подарил ей троих детей – Каролину, Стефани и Альберта. Грейс и Ренье были женаты до 1982 года, когда она разбилась в аварии из-за инсульта, случившегося за рулем. Актриса до сих пор остается культурной иконой: в 2014 году Николь Кидман сыграла ее в биографическом фильме “Принцесса Монако”, а в 2017-м супермодель Миранда Керр вышла замуж за миллиардера Эвана Шпигеля в платье, вдохновленном подвенечным нарядом княгини.

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Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII

Американская светская львица Уоллис Симпсон завела роман с Эдуардом, принцем Уэльским, будучи замужем. Отношения пары возмутили британскую политическую элиту, и министры во главе с Уинстоном Черчиллем отчаянно пытались вразумить наследника престола. Но даже став королем, Эдуард решил жениться на роковой красотке. “Невозможно исполнять обязанности короля без поддержки женщины, которую я люблю”, – заявил он. Англиканская церковь не одобрила брак монарха с дважды разведенной Симпсон, потому в декабре 1936 года Эдуард VIII подписал отречение от престола для себя и своих потомков. Так королем стал его младший брат Альберт – отец царствующей королевы Елизаветы II.

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Рита Хейворт и принц Али Хан

“Богиня голливудского Олимпа” и секс-символ 40-х годов была мечтой миллионов мужчин во всем мире. Говорят, именно поэтому принц Али Хан (сын султана Ага-хана III и прямой потомок пророка Мухаммеда) отчаянно добивался ее после развода с режиссером Орсоном Уэллсом. Уставшая от голливудской мишуры Хейворт сказала “да”, и в браке у пары родилась дочь, принцесса Ясмин Ага Хан. Увы, семья распалась через 2 года, поскольку голливудская звезда не хотела принимать ислам, учить французский и вести жизнь в соответствии с королевским протоколом. После развода Хейворт отказалась воспитывать дочь в мусульманской традиции, хотя принц Али предлагал ей за это миллион долларов. “Ничто не заставит меня лишить Ясмин возможности жить здесь, в Америке, в безграничной свободе. Я уважаю мусульманскую веру и другие религии, но я искренне желаю, чтобы моя дочь была воспитана как нормальная американская девушка в христианской вере. Во всем мире нет такой суммы денег, ради которой стоило бы пожертвовать привилегией этого ребенка жить как нормальная христианка здесь, в США. И мне все равно сколько это будет стоить”, – заявила она.

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Ли Радзивилл и князь Станислав Альберт Радзивилл

Бывшая актриса, младшая сестра Жаклин Кеннеди-Онассис и одна из самых стильных знаменитостей 90-х трижды была замужем. Первым ее избранником стал сын крупного американского издателя Майкл Кэнфилд. По слухам, его биологическим отцом был принц Георг, младший брат отца Елизаветы II. Паре не удалось зачать ребенка, и брак продержался всего 3 года. В 1959 году Ли вышла за польского князя Станислава Альбрехта Радзивилла, с которым развелась 15 лет спустя. В браке американки и аристократа-миллионера родилось двое детей: дочь Анна Кристина выросла с матерью в Нью-Йорке, а сын Энтони остался с отцом в Лондоне.

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Оливия Уайлд и Тао Русполи

В возрасте 19 лет американская актриса Оливия Уайлд вышла замуж за Тао Русполи, сына итальянского князя Алессандро Русполи. Пара заключила брак всего через 6 месяцев после знакомства, и продержался он до 2011 года. Подавая на развод, звезда заявила, что замужество в молодом возрасте замедлило ее личностный и карьерный рост. Сейчас у Уайлд двое детей от комика Джейсона Судейкиса, а Русполи работает фотографом и режиссером в Лос-Анджелесе. К слову, его отец-аристократ тоже снимался в кино (“Крестный отец 3”), был знаменитым светским львом и, по слухам, вдохновил Федерико Феллини на создание знаменитого фильма “Сладкая жизнь”.

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