Грязезащитные коврики от «ЮВИГ»: современные и надежные системы на страже чистоты

Интересуют недорогие, но эффективные приспособления помогающие сохранить расходы на уборку и сохранить чистоту помещения? В таком случае рекомендуем купить вот такой грязезащитный коврик, изготовленный компанией «ЮВИГ». К слову, мы осуществляем также продажу уличных ковриков, поставляемых к нам от европейских производителей, хорошо себя зарекомендовавших на рынке производства систем защиты помещений от грязи.

На виртуальной витрине грязезащитные коврики экспонированы разноплановым и регулярно обновляющимся модельным рядом изделий, которые хорошо впитывают в себя жидкую грязь и растаявший снег, удерживают сухие мусорные частицы и очищают обувь. С помощью наших ковриков на входную группу, можно значительно сократить периодичность уборки помещения, снизить затраты на услуги клининговых служб и продлить эксплуатационный ресурс напольного покрытия.

Основные разновидности и их особенности

С учетом диапазона решаемых задач, грязепоглощающие коврики выпускаются в условиях собственных специализированных цехов с использованием следующих материалов:

Прочное ПВХ. Износостойкая резина.

Особая текстура резиновых ковриков на улицу, равно как и аналогов из ПВХ обеспечивают надежную фиксацию изделий с разными видами напольных покрытий, будь то натуральная древесина, бетон или плитка. Для помещений с большим потоком посетителей мы также рекомендуем профессиональный коврик входной коммерческого и бытового использования, представляющий собой комбинацию нитрилового каучука и нейлона австрийского производства. Варианты, имеющие плотный влагопоглощающий ворс из полиамида, а также резиновое основание, превосходно подойдут для обустройства входа в квартиру или частный дом.

Для того, чтобы наши посетители смогли быстро сориентироваться в изобилии модельного ряда и грязезащитные коврики купить с учетом конкретных условий эксплуатации, мы дополнили каждую товарную позицию в иллюстрированном каталоге подробным описанием характеристик.

Принцип индивидуального подхода

Мы не только реализуем онлайн коврики для входа в офис, административные здания и частные дома, выполненные в стандартном исполнении, но и предоставляем услуги по изготовлению систем защиты от грязи под заказ. Заходите на наш официальный сайт, выбирайте и заказывайте качественную продукцию, которая способна стать универсальным спасением от воды, снега и грязи.