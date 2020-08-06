Онлайн игры «3 в ряд» – интересно и увлекательно провести время

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Красивые и полезные, интересные игры «3 в ряд» – это головоломки жанра «собери тройку». И суть заключается в составлении групп и линий, а также рядом в три и более. При этом главным действием является перемена мест, а также вращение рядом либо соединение игровых элементов. Что касается второстепенной задачи, то она заключается в том, чтобы обойти препятствия. Это могут быть зафиксированные блоки, которые заморожены и оплетены цепями. Подобная фишка обычно не сдвигается, при этом она может участвовать в составлении группы, разблокироваться до рядового блока.

В игре есть не только препятствия. Здесь вас ждут и бонусы. Это фишки хамелеоны, перекрашивающие предметы в необходимый цвет бомбы для того, чтобы упростить задачу.

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